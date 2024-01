Alliance Pharma Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Alliance Pharma schüttet im Vergleich zum Durchschnitt der Arzneimittelbranche basierend auf den aktuellen Kursen eine Dividendenrendite von 4,28 % aus, was 1,08 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,2 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" aufgrund des höheren möglichen Gewinns.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Alliance Pharma in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,95 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien in der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -13,88 Prozent, was einer Underperformance von -1,08 Prozent für Alliance Pharma entspricht. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -14,55 Prozent, wobei Alliance Pharma um 0,4 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich.

Der Relative Strength Index (RSI) der Alliance Pharma liegt bei 53,59, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47, was ebenfalls als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und somit ebenfalls ein "Neutral" Rating erhält. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Alliance Pharma ist ein wichtiger Stimmungsindikator und zuletzt wurden ausschließlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht. Die Diskussionen konzentrierten sich in den letzten Tagen insbesondere auf positive Themen rund um Alliance Pharma, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der Analyse der Anleger-Stimmung führt.