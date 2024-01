Alliance Pharma Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Analystenbewertung: Im vergangenen Jahr gab es 1 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen von Analysten für Alliance Pharma, was im Durchschnitt einer "guten" Bewertung entspricht. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Analysten zu Alliance Pharma. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 79 GBP. Dies würde einem Anstieg um 95,06 Prozent vom letzten Schlusskurs (40,5 GBP) entsprechen, was einer "guten" Empfehlung gleichkommt. Insgesamt erhält die Aktie von Alliance Pharma also eine "gute" Bewertung aus Sicht der Analysten.

Dividende: Die aktuelle Dividendenrendite für Alliance Pharma beträgt 4,28 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt damit 2,31 Prozent über dem Durchschnitt (1,97) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Alliance Pharma daher als "gut".

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von 40,5 GBP liegt 6,27 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage hingegen liegt die Einschätzung bei "schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -19,23 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "neutral" eingestuft.

Sentiment und Buzz: Die längerfristige Betrachtung der Internetkommunikation spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei unserer Analyse zeigte Alliance Pharma interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "neutralen" Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was erneut zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "neutrale" Einstufung.