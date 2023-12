Alliance Mining Aktie: Das war nur der Anfang!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Stimmung der Anleger bei Alliance Mining ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen hat ergeben, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen standen. Dadurch erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse, die das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet, zeigt für die Alliance Mining einen aktuellen Relative Strength Index (RSI) von 0, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Auch die Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt einen Wert von 0, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung von "Gut" für den RSI.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt für die Alliance Mining derzeit eine Einstufung von "Schlecht". Der GD200 des Wertes liegt bei 0,16 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,1 CAD liegt, was einer Abweichung von -37,5 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage entspricht hingegen einer neutralen Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder gab es eine Tendenz zu besonders positiven noch zu besonders negativen Themen, noch wurden signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge festgestellt. Insgesamt erhält die Alliance Mining daher eine Bewertung von "Neutral" in diesem Bereich.

Zusammenfassend ergibt sich für die Alliance Mining in Bezug auf die Anleger-Stimmung eine Einschätzung von "Gut", während der RSI mit "Gut" bewertet wird. Die technische Analyse ergibt eine gemischte Bewertung von "Schlecht" und "Neutral", während das Sentiment und der Buzz eine Gesamtbewertung von "Neutral" erhalten.

