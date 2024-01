Alliance Mining Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die Alliance Mining wird in einer technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,16 CAD, während der Aktienkurs bei 0,08 CAD um -50 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,09 CAD zeigt eine Abweichung von -11,11 Prozent, was ebenfalls zu der Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu, zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Hingegen ist der RSI auf 25-Tage-Basis neutral, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da keine eindeutige Verschiebung hin zu positiven oder negativen Diskussionen festgestellt wurde. Die Intensität der Beiträge zu Alliance Mining ist im normalen Bereich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen Wochen überwiegend negativ, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine Einstufung der Alliance Mining als "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse, dem RSI, dem Sentiment und der Anleger-Stimmung.