Alliance Mining Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Alliance Mining wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion hat die diversen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet und kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher die Einstufung "Neutral" erlaubt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Alliance Mining derzeit bei 0,12 CAD verläuft. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,07 CAD aus dem Handel, was einen Abstand von -41,67 Prozent bedeutet. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 0,08 CAD, was einer Differenz von -12,5 Prozent entspricht. Auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet der Gesamtbefund daher "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Alliance Mining liegt bei 50, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 100, was als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und daher als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat die Aktie von Alliance Mining eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum gezeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Alliance Mining hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung als neutral eingestuft wird, die technische Analyse auf "Schlecht" hinweist und das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.