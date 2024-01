Alliance Mining Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Alliance Mining liegt der 7-Tage-RSI bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der 25-Tage-RSI von 66,67 ergibt das gleiche "Neutral"-Rating für das Wertpapier.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Alliance Mining. Die Intensität der Diskussionen deutet nicht darauf hin, dass das Unternehmen derzeit besonders im Fokus der Anleger steht, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien ausschließlich negative Meinungen über Alliance Mining veröffentlicht wurden und diese negativen Themen die Diskussionen der Anleger in den letzten Tagen dominiert haben.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Alliance Mining-Aktie sowohl über den letzten 200 Handelstagen als auch den letzten 50 Handelstagen unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Alliance Mining gemäß der Analyse des RSI, des Sentiments in den sozialen Medien und der technischen Analyse "Neutral"- und "Schlecht"-Bewertungen.