Alliance Magnesium ernennt neuen Vorstandsvorsitzenden

Danville, Qc (ots/PRNewswire) -Die Hauptaktionäre von Alliance Magnesium haben während einer Sitzung am 7. Oktober Michel Combes zum neuen Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens ernannt.Herr Combes hat Abschlüsse von der École Polytechnique und der Université Paris-Dauphine in Frankreich. Er begann seine Karriere in den 1980er Jahren als Finanzleiter und Manager in der Telekommunikationsbranche, insbesondere bei France Télécom, bevor er leitende Positionen bei Vodafone und Alcatel-Lucent innehatte. Danach zog er in die USA, um CEO der Sprint Corporation zu werden und die Fusion mit T-Mobile zu managen. Später wurde er zum CEO der SoftBank Group International ernannt, eine Position, die er bis 2022 innehatte.Zitat von Claude Delage, Executive Chairman des Vorstands der Alliance Magnesium„Im Laufe seiner brillanten Karriere hielt Michel verschiedene hochrangige Positionen in einer Reihe von multinationalen Unternehmen inne. Er wird das hohe Niveau der Unternehmensführung, auf das Alliance Magnesium stolz ist, im Einklang mit dessen zentralen ESG-Werten sicherstellen. Darüber hinaus konnte Michel in seiner letzten Funktion als CEO der SoftBank Group International ein außergewöhnliches globales Netzwerk von Kontakten in der Finanzwelt aufbauen, das er für die Geschäftsentwicklung von Alliance Magnesium nutzen wird. Und schließlich wird seine umfassende und hochkarätige Erfahrung im Umgang mit strategischen Fragen mit verschiedenen Regierungen ein wichtiger Vorteil bei der Positionierung von kritischen Mineralien in Nordamerika und der Welt sein."Zitat von Michel Combes, dem neuen Vorstandsvorsitzenden von Alliance Magnesium„Alliance Magnesium verfügt über ein enormes Entwicklungspotenzial, eingebettet in eine starke Vision von nachhaltiger Entwicklung und den aufrichtigen Wunsch, als Pionier der Sanierungsbewegung für Abraumhalden einen verantwortungsvollen Beitrag zur weltweiten Nachfrage nach kritischen Mineralien zu leisten. Daher bin ich mit großer Begeisterung in den Vorstand von Alliance Magnesium eingetreten, um das Managementteam bei seinen Bemühungen zu unterstützen, das beeindruckende Potenzial des Unternehmens voll auszuschöpfen. Man hat nur selten die Gelegenheit, an einem so vielversprechenden Projekt teilzunehmen, das mit Sicherheit positive Auswirkungen auf alle Interessengruppen haben wird, auch auf die Gemeinde Val-des-Sources, in der es angesiedelt ist."Informationen zu Alliance MagnesiumAlliance Magnesium hat eine Reihe von Patenten entwickelt, um verschiedene kritische Materialien, insbesondere Magnesium, verantwortungsvoll aus Serpentinenabraum zu gewinnen. Das Unternehmen befindet sich in der Region Eastern Townships in Quebec und profitiert von Quebecs grüner Wasserkraft für ihren Energiebedarf. Durch die Nutzung dieser einzigartigen Energiequelle positioniert sich Alliance Magnesium als einer der weltweit saubersten Anbieter von kritischen Materialien und trägt gleichzeitig zur Sanierung des Gebietes bei.