Alliance Global, tut es schon wieder!

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt verwendet. Im Fall von Alliance Global wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Alliance Global-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. In Bezug auf den RSI25 liegt dieser bei 66,67, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Alliance Global daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende kann festgestellt werden, dass die Dividendenrendite der Aktie von Alliance Global derzeit bei 1,04 % liegt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Industriekonglomerate einen geringeren Ertrag von 16 Prozentpunkten bedeutet. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Alliance Global bei 11,03 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 8,81 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Abweichung von -20,13 Prozent und einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Darüber hinaus hat der GD50 der vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 9,56 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -7,85 Prozent ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alliance Global bei 5, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Industriekonglomerate (KGV von 30,5) deutlich geringer ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.

Alliance Global kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Alliance Global jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Alliance Global-Analyse.

