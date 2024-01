Alliance Global Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "ALLIANCE GLOBAL":

Die technische Analyse der Alliance Global-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 10,82 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 10,09 USD weicht somit um -6,75 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 9,16 USD, und der letzte Schlusskurs liegt über dem gleitenden Durchschnitt (+10,15 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Alliance Global-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In fundamentalen Aspekten ist die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Industriekonglomerate) unserer Meinung nach unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,94 wird die Aktie mit einem Abstand von 81 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,34 gehandelt, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Alliance Global als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7-Wert beträgt 12,35, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, ebenso wie der RSI25-Wert von 12,35, der ebenfalls eine "Gut"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist daher "Gut".

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite 1,34 Prozent und liegt damit 15,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Industriekonglomerate, 16,96). Die Redaktion bewertet daher die Dividendenpolitik der Alliance Global-Aktie als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.