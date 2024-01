Alliance Global Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir uns den 7-Tage-RSI für Alliance Global ansehen, beträgt dieser derzeit 24,71 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, daher wird das Wertpapier mit "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite ergibt sich aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs. Für Alliance Global beträgt die Dividendenrendite derzeit 1,04 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Industriekonglomerate") von 16,95 %. Mit einer Differenz von lediglich 15,91 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Es wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt.

In puncto Fundamentaldaten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 5,05, was 84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Industriekonglomerate) von 31 liegt. Dies weist darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Alliance Global in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.