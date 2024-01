Alliance Global Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Dividendenpolitik von Alliance Global erhält derzeit eine "Schlecht"-Bewertung von Analysten, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs 15,9 Prozent unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Industriekonglomerate" liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Alliance Global zeigt eine positive Bewertung von 24,71, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 58,44, was zu einer "Neutral" Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Alliance Global haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alliance Global mit einem Wert von 5,05 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 31,36, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt wird die Aktie daher mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet, basierend auf den oben genannten Faktoren.

Alliance Global kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Alliance Global jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Alliance Global-Analyse.

Alliance Global: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...