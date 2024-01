Alliance Global Aktie: Lieber erstmal halten!

Die technische Analyse von Alliance Global-Aktien zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 10,83 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 10,09 USD liegt, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 9,13 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 12,35 Punkten und der RSI25 bei 14,37 Punkten, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wird ebenfalls als neutral eingestuft, da in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine signifikante Veränderung, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Aktie daher insgesamt ein "Neutral"-Rating.