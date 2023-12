Alliance Global Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die technische Analyse der Alliance Global zeigt, dass der aktuelle Kurs von 8,81 USD einen Abstand von -20,05 Prozent vom GD200 (11,02 USD) aufweist, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Der GD50 beträgt 9,52 USD, was zu einem Abstand von -7,46 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend wird der Aktienkurs der Alliance Global als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alliance Global mit einem Wert von 5,05 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 30,64, was einem Abstand von 84 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Alliance Global eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Neutral"-Einschätzung, und die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende hat Alliance Global derzeit eine Dividendenrendite von 1,04 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,04 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Industriekonglomerate"-Branche beträgt -15 Prozent, weshalb die Alliance Global-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

