Alliance Data Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Der Aktienkurs von Bread hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36,42 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 16,45 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Bread eine Underperformance von -52,88 Prozent verzeichnet. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 13,5 Prozent im letzten Jahr, wobei Bread 49,92 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Gemäß den Analysten liegen für Bread aus den letzten zwölf Monaten 0 Gut, 5 Neutral und 1 Schlecht Einschätzungen vor, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Bread. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 31 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -13,17 Prozent fallen könnte, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Aus Analystensicht erhält die Bread-Aktie somit insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.

Die Anleger-Stimmung bei Bread in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" verleiht. Somit errechnet sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung zur Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Bread-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 33,66 USD. Der letzte Schlusskurs (35,7 USD) weicht somit um +6,06 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Beim Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (35,85 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,42 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Unterm Strich erhält die Bread-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.