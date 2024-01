Alliance Data Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Der Aktienkurs des Unternehmens Bread hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36,42 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 19,05 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Bread im Branchenvergleich eine Underperformance von -55,47 Prozent aufweist. Im "Finanzen"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 10,39 Prozent im letzten Jahr, wobei Bread 46,81 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt sich, dass Bread derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 52,7 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 39,4 liegt. Somit wird die Aktie auf beiden Basiswerten als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Bread ist überwiegend positiv, wie unsere Analysten anhand von Kommentaren auf sozialen Plattformen festgestellt haben. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Bread aufgegriffen, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Bread derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen. Mit einer Differenz von 2,95 Prozentpunkten (2,65 % gegenüber 5,6 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".