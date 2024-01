Alliance Data Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Aktie des Unternehmens Bread erhält gemäß der langfristigen Meinung von Analysten die Bewertung "Neutral". Von insgesamt 5 Bewertungen liegen 0 als "Gut", 4 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" vor. Es gab keine Aktualisierungen seitens der Analysten im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird auf 30,5 USD festgelegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie in Zukunft eine Performance von -9,15 Prozent erzielen könnte, da ihr aktueller Preis bei 33,57 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft. Die Gesamtbewertung der Analysten durch die Redaktion ist daher "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bread-Aktie beträgt derzeit 49, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 33,19 ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Bread-Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bread derzeit einen Wert von 2 auf. Im Vergleich dazu haben ähnliche Unternehmen in der Branche "IT-Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 56. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie von Bread daher unterbewertet, was zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Bread spiegeln überwiegend positive Meinungen und Stimmungen wider. In den vergangenen Wochen wurden vermehrt positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Basierend auf der Anlegerstimmung wird die Aktie von Bread daher als "Gut" angemessen bewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die langfristige Meinung der Analysten die Bewertung "Neutral" für die Bread-Aktie ergibt. Der RSI und fundamentale Kennzahlen bestätigen ebenfalls diese Einschätzung. In Anbetracht der positiven Anlegerstimmung wird die Aktie jedoch als "Gut" bewertet.