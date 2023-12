Alliance Creative Gr, tut es schon wieder!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Bei Alliance Creative liegt der RSI bei 82,82, was auf eine "Schlecht"-Einstufung hindeutet. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, steht bei 63,95 und zeigt eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Gesamteinschätzung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Alliance Creative liegt aktuell bei 0,3 USD, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs bei 0,1635 USD liegt und somit ein Abstand von -45,5 Prozent besteht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 0,23 USD ergibt sich ein Abstand von -28,91 Prozent, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Insgesamt zeigt die technische Analyse also eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator, der zuletzt auch bei Alliance Creative positiv ausfiel. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie geäußert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht bedeutend höher oder niedriger als üblich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Alliance Creative-Aktie also ein "Neutral"-Rating.