Alliance Creative Gr-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Alliance Creative-Aktie wird derzeit charttechnisch betrachtet und zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 0,198 USD liegt 29,29 Prozent unter dem GD200 von 0,28 USD, was als "Schlecht"-Signal eingestuft wird. Auch der GD50 von 0,22 USD zeigt mit einem Abstand von -10 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Alliance Creative liegt bei 21,21, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 55 und zeigt somit eine neutrale Situation an, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet zeigen interessante Ausprägungen bei der Einschätzung der Aktie. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für diese Kategorie.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral gegenüber Alliance Creative, wobei die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ waren. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Alliance Creative daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt erhält Alliance Creative von der Redaktion ein "Neutral"-Rating.