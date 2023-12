Alliance Creative Gr Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Dormakaba":

Die technische Analyse der Alliance Creative-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,3 USD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 0,1841 USD deutlich darunter (Unterschied -38,63 Prozent), was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,23 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit wird die Alliance Creative-Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist hingegen besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie sind positiv, da die Anzahl der Beiträge eine starke Aktivität zeigt und die Rate der Stimmungsänderung eine Veränderung zum Positiven aufweist. Somit erhält die Alliance Creative-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI der letzten 7 Tage mit einem Wert von 80 deutlich im überkauften Bereich liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis (57,32) deutet hingegen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Alliance Creative.