Alliance Creative Gr Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Aktuell wird die Aktie von Alliance Creative intensiv in den sozialen Medien diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen überwiegen. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Alliance Creative, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Alliance Creative lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Alliance Creative die Einstufung: "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Alliance Creative von 0,2 USD eine 31,03-prozentige Entfernung vom GD200 (0,29 USD) und signalisiert aus charttechnischer Sicht "Schlecht". Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,23 USD, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Alliance Creative-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Alliance Creative ein Neutral-Titel. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 43,01, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 für 25 Tage liegt bei 50, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.