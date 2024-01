Alliance Creative Gr Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Aktie von Alliance Creative wurde in den sozialen Medien über einen längeren Zeitraum hinweg positiv bewertet. Die Diskussionsintensität war mittelmäßig, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch schlecht, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führte.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen aktuellen Wert von 0,29 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,18 USD liegt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 0,22 USD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, ebenso wie die Themen rund um den Wert. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Alliance Creative liegt bei 62,5 und der RSI25 bei 55,24, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Alliance Creative gemischte Signale in Bezug auf die Diskussionsintensität, die Stimmungsänderung, die technische Analyse und die Anleger-Stimmung aufweist. Die Gesamtbewertung ergibt sich aus diesen Faktoren und führt zu einer Einstufung von "Gut", "Neutral" und "Schlecht".