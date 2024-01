Alliance Creative Gr Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Anlegerstimmung bezüglich der Alliance Creative war in den letzten Tagen insgesamt neutral, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Die Stimmungsanalyse zeigt, dass es fünf positive und drei negative Tage gab, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils negativ, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung im Internet ergab ebenfalls eine negative Einschätzung. Die Diskussionsintensität war rückläufig, was auf eine schlechte Bewertung hindeutet. Zudem zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Alliance Creative beträgt 21,21, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 55 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie eine positive Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Alliance Creative von 0,198 USD 29,29 Prozent unter dem GD200 (0,28 USD) liegt, was als schlechtes Signal gewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,22 USD und weist ebenfalls auf ein schlechtes Signal hin. Somit wird der Kurs der Alliance Creative-Aktie insgesamt als schlecht bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.