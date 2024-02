Alliance Creative Gr Aktie: Grund zur Freude?

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour SA":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie der Alliance Creative zeigt eine neutrale Situation an, mit einem Wert von 37,65 über einen Zeitraum von 7 Tagen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Eine ähnliche neutrale Bewertung ergibt sich, wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, mit einem RSI-Wert von 45.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Alliance Creative zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung negativ in Richtung einer schlechten langfristigen Stimmung hin.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -18,56% zwischen dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage und dem aktuellen Kurs der Aktie. Auf der kurzfristigeren Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine gute Bewertung, da der letzte Schlusskurs über diesem Durchschnitt liegt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Diskussionen über Alliance Creative, gefolgt von einer Zunahme an negativen Themen in den letzten ein, zwei Tagen. Dies führt zu einer neutralen Gesamtbewertung auf der Grundlage des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Aktie der Alliance Creative auf der Basis des RSI, der Diskussionsintensität in den sozialen Medien, der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.