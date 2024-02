Alliance Creative Gr Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wie von Anlegern berichtet wurde. Das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen grün an, was auf positive Diskussionen hindeutet. Negative Diskussionen konnten dagegen nicht aufgezeichnet werden. An insgesamt sechs Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Die Anleger haben sich in den letzten ein, zwei Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Alliance Creative unterhalten. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Alliance Creative-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 37, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ergibt sich mit einem Wert von 45,37 eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Alliance Creative.

Bei der technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Alliance Creative-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung, da der aktuelle Wert von 0,22 USD deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt von 0,27 USD liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie dagegen eine "Gut"-Bewertung, da der gleitende Durchschnitt von 0,2 USD über dem letzten Schlusskurs liegt. Somit ergibt sich für die einfache Charttechnik in Summe ein "Neutral"-Rating für Alliance Creative.

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung hinsichtlich Alliance Creative deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Alliance Creative in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".