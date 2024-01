Alliance Aviationrvices im Check!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Alliance Aviation Services ist insgesamt sehr positiv, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen wider, was zu einer positiven Gesamtbewertung des Unternehmens führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Alliance Aviation Services-Aktie beträgt aktuell 3,12 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 3,18 AUD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen einen Schlusskurs von 2,96 AUD, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 43 auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 37,04, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der letzten Monate führt zu einer neutralen Bewertung, da keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger festgestellt wurde. Ebenso erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Intensität der Diskussionen.

Insgesamt wird die Alliance Aviation Services-Aktie basierend auf verschiedenen Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating bewertet.