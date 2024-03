Alliance Aviationrvices Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zur Gesamtbewegung gesetzt werden. Der RSI der Alliance Aviation Services liegt bei 39,02, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 48, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für Alliance Aviation Services in den letzten Wochen kaum verändert. Die Aktie wird daher als neutral bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vergeben wird.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 3,07 AUD für den Schlusskurs der Alliance Aviation Services-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,99 AUD, was einer Abweichung von -2,61 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher ebenfalls eine neutrale Bewertung vergeben.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Auch hier wird die Aktie daher als neutral eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Alliance Aviation Services-Aktie in den verschiedenen Kategorien.