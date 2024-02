AllianceBernstein Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Aktie von Alliancebernstein bietet derzeit eine Dividendenrendite von 7,7 %, was 1,94 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt. Dies zeigt, dass die Dividenden des Unternehmens höher ausfallen, was eine gute Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten die Aktie von Alliancebernstein positiv bewertet, mit 1 "Gut" und 0 "Neutral" oder "Schlecht" Einstufungen. Dies führt zu einer langfristigen Gesamtbewertung von "Gut". Das Kursziel für die Aktie liegt im Durchschnitt bei 36 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 10,4 Prozent entspricht. Daher ergibt sich auch hier die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Alliancebernstein liegt bei 57,5, was auf eine neutrale Marktsituation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher die Einstufung "Neutral" in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Alliancebernstein derzeit bei 31,62 USD liegt, während die Aktie selbst bei 32,61 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf der Distanz zum GD200 und GD50.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von Alliancebernstein sowohl positive Dividendenrenditen als auch eine gute Bewertung durch Analysten aufweist, während der RSI und die technische Analyse auf eine neutrale Marktsituation hinweisen.