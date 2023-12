AllianceBernstein Aktie: Was geht denn hier ab?

Weitere Suchergebnisse zu "Teleperformance":

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Alliancebernstein eine Rendite von -24,7 Prozent, was 31,62 Prozent unter dem Durchschnitt im Finanzsektor liegt. In der Branche "Kapitalmärkte" beträgt die mittlere jährliche Rendite 11,99 Prozent, wobei Alliancebernstein aktuell 36,68 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Was die Dividendenrendite betrifft, so liegt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 7,89 Prozent, was 2,11 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Alliancebernstein eine "Gut"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Alliancebernstein wurden ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen und entspricht somit einem "Neutral"-Rating. Das langfristige Stimmungsbild erhält daher die Note "Schlecht".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alliancebernstein einen Wert von 9 auf, was unter dem Durchschnitt in der Branche "Kapitalmärkte" liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.