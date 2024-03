AllianceBernstein Aktie: Ist es das gewesen?

Die Dividendenrendite von Alliancebernstein liegt derzeit bei 7,7 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 6,34 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. In den letzten zwölf Monaten erhielt die Aktie insgesamt 1 Bewertung, die als "Gut" eingestuft wurde. Es gab keine neutralen oder schlechten Bewertungen, was zu einem insgesamt positiven Rating für die Aktie führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 36 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 7,08 Prozent entspricht. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Im Vergleich zur Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Alliancebernstein bei -6,19 Prozent, was mehr als 13 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Kapitalmärkte" liegt die Rendite ebenfalls deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten Wochen überwiegend negative Meinungen zu Alliancebernstein geäußert wurden. Dies, zusammen mit den negativen Themen, die in den Kommentaren angesprochen wurden, führt zu dem Urteil, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Insgesamt ist die Aktie von Alliancebernstein bezüglich der Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet.