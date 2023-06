Allgeier: Was für und was gegen die Aktie spricht

Die Aktie des IT-Servicedienstleisters Allgeier (WKN: A2GS63) hat am Mittwoch um +1,41% zugelegt und ist bei 25,10 € aus dem Xetra-Handel gegangen. Insgesamt befindet sich der Kurs seit Mitte 2022 in einem langfristigen Abwärtstrend, gegenüber dem damaligen Hoch von rund 46 € ist das fast eine Halbierung. Warum ist das so und wie geht es mit dem Kurs weiter?