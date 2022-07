Allgeier SE-Aktie: Bekanntgabe der Prüfungsanordnung der BaFin zum Konzernabschluss 2020!

Die BaFin hat heute bekannt gegeben, dass sie den Konzernabschluss der Allgeier SE (ISIN DE000A2GS633, WKN A2GS63) zum 31. Dezember 2020 dahingehend prüfen wird, ob die Abspaltung der Nagarro SE in Übereinstimmung mit den betroffenen IFRS-Anforderungen bilanziert und dargestellt wird. Die aufgeworfenen Prüfungssachverhalte betreffen Fragen zur Darstellung einzelner Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und in der Bilanz im Hinblick… Hier weiterlesen