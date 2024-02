Allgeier Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die technische Analyse der Allgeier-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 18,8 EUR etwa 16,33 Prozent unter dem GD200 (22,47 EUR) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50, der den Durchschnittskurs der letzten 50 Tage angibt, liegt mit einem Kurs von 20,48 EUR um 8,2 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Allgeier-Aktie daher als "Schlecht" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Allgeier-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,41 Prozent erzielt, was 37,98 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt im Schnitt 6,23 Prozent, wobei Allgeier aktuell 41,64 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Allgeier wird als "Neutral" eingestuft, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien gab und der Meinungsmarkt in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Allgeier beschäftigt war.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Allgeier im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen eine niedrigere Rendite von 2,4 % aus, was 21,54 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt liegt und somit als "Schlecht" eingestuft wird.