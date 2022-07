Allgeier Aktie bleibt für „Aktien Spezialwerte“ ein KAUF. Warum? Auf der HV…

Nachdem zuletzt der Chefredakteur der Aktien Spezialwerte, Herr Dipl.-Kfm. Dipl.-Volksw. Raimund Klapdor, festgestellt hatte „Warum es derzeit keinen sicheren Hafen gibt.“, geht es heute in einem Gast-Beitrag des „Aktien Spezialwerte“-Börsenbriefs nochmals um die Allgeier AG (ISIN: DE000A2GS633). Seinerzeit bereits im ersten Gastbeitrag der „Spezialwerte“ vorgestellt, nimmt man nun die letzte Hauptversammlung als Anlass für ein Update. Genau das erwartet man von einem Börsenbrief – er soll die Aktien „im Fokus“ dauerhaft, professionell monitoren und den Leser über aktuelle Entwicklungen informieren.



Allgeier: Hauptversammlung bestätigt positive Lage

Allgeier: Hauptversammlung bestätigt positive Lage

Auch die am 30. Juni abgehaltene Allgeier-Hauptversammlung brachte eine volle Bestätigung der positiven Aussichten. Die von uns eingereichte Frage nach der Geschäftsentwicklung der Monate April und Mai 2022 wurde dergestalt beantwortet, dass weiterhin eine plangemäße Entwicklung erfolgt sei. Es wurde ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr generiert, welches auf einem ähnlichen Niveau wie im ersten Quartal 2022 gelegen habe.

Zur Erinnerung: Im ersten Quartal lag das Umsatzplus bei 18% und das bereinigte EBITDA stieg um 47%. Befragt nach dem Einfluss der zuletzt stockenden Konjunktur auf den Geschäftsverlauf führte das Management zudem aus, dass das konjunkturelle Umfeld für die Nachfrage der wichtigsten Kundengruppen kein entscheidender Faktor sei. Die aktuelle Nachfrage nach Allgeiers Leistungen sei weiterhin hoch, da der Hauptreiber für das AllgeierGeschäft die zunehmende Digitalisierung sei, welche nicht fundamental durch das temporäre wirtschaftliche Umfeld beeinflusst werde. Die eigentliche Limitierung für das Wachstum sei nicht die Kundennachfrage, sondern die eigene Personalknappheit, so das Management.

Zudem wurde noch einmal darauf hingewiesen, dass die Entwicklung über den Jahresverlauf eine gewisse Saisonalität aufweise,

wobei der größere Teil des AllgeierGeschäfts ins zweite Halbjahr (und dort schwerpunktmäßig ins vierte Quartal) fiele. So seien beispielsweise auch in den letzten beiden Jahren jeweils über 60% des Gesamtjahres-EBITDAs im zweiten Halbjahr erwirtschaftet worden, vor allem weil im Produkt- und Lizenzgeschäft die wichtigsten Umsätze immer ins vierte Quartal fielen, so Allgeier-CEO Marcus Goedsche.

Zum sechsten Mal in Folge wurde nach der Hauptversammlung eine Dividende von 0,50 Euro je Aktie ausgeschüttet. Das macht zwar aktuell nur eine Dividendenrendite von 1,6% aus, aber Allgeier dürfte auch in Zukunft ein solider Dividendenzahler bleiben. Wir sehen Allgeier weiter auf einem guten Wachstumskurs. Angesichts anvisierter 2022er Ziele für den Jahresumsatz von 480 Mio. bis 520 Mio. Euro sowie für das bereinigte EBITDA von 63 Mio. bis 69 Mio. Euro sowie der mittelfristigen Wachstumsziele für die kommenden Jahre (jeweils 10% bis 15% organisches Wachstum und eine Zielmarge für das bereinigte EBITDA von 15%) erscheint uns der aktuelle Börsenwert von gerade einmal 360 Mio. Euro doch spürbar zu günstig.