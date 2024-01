Allgeier Aktie: Was noch aussteht!

Weitere Suchergebnisse zu "Oxford Square Cap":

Die Allgeier-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 23,38 EUR für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 20,65 EUR, was einem Unterschied von -11,68 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 21,08 EUR wird analysiert und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt (-2,04 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Allgeier-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Allgeier-Aktie bei 7,94 und somit unter dem Branchendurchschnitt von 72,16. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Allgeier-Aktie zeigt einen Wert von 68,57 für den RSI7 (sieben Tage) und 59,46 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.