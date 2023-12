Allgeier Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Aktienkurs von Allgeier verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,57 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 6,98 Prozent, was bedeutet, dass Allgeier im Branchenvergleich eine Underperformance von -44,55 Prozent aufweist. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 1,36 Prozent im letzten Jahr, und Allgeier lag um 38,93 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Allgeier mit einer Ausschüttung von 2,38 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt IT-Dienstleistungen (22,94 %) niedriger, was einer Differenz von 20,55 Prozentpunkten entspricht. Daher wird derzeit eine "Schlecht"-Einstufung vorgenommen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Allgeier liegt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bei 86,67 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Hingegen ist der RSI auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bezüglich Allgeier. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigte keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Allgeier für diesen Aspekt eine "Neutral"-Bewertung.