Allgeier Aktie: Es gibt was neues!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der aktuelle Allgeier-RSI beträgt 36,36, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 liegt bei 47,5, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Allgeier eine Dividendenrendite von 2,38 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen einen geringeren Ertrag von 20,5 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Allgeier liegt derzeit bei 7,89, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn des Unternehmens nur 7,89 Euro zahlt. Dies ist 89 % weniger als der Branchendurchschnitt von 69, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien für Allgeier ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.