Allgeier Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich die Aktie von Allgeier intensiv diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen verstärkt mit den positiven Themen rund um Allgeier, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite für Allgeier beträgt derzeit 2,38 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert (1,74) für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Beim Relative-Stärke-Index wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Allgeier herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 83,33 Punkten, was auf einen überkauften Zustand hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen liegt bei 51,01, was bedeutet, dass Allgeier weder überkauft noch -verkauft ist. Dadurch erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Einstufung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Allgeier liegt derzeit bei 7,73, was 89 Prozent weniger ist als der Durchschnitt in der Branche. Aufgrund dieser Unterbewertung wird das Wertpapier auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.