Allgeier Aktie: Anleger aufgepasst!

Die technische Analyse der Allgeier-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 23,55 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 20,95 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -11,04 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 21,15 EUR, wodurch die Aktie mit einem Abstand von -0,95 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Neutral".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Rendite der Allgeier-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um -31,31 Prozent niedriger ist. Dies liegt deutlich unter der durchschnittlichen Rendite der "IT-Dienstleistungen"-Branche von 12,73 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Allgeier-Aktie zeigt, dass der RSI der letzten 7 Tage bei 73 liegt, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 46,62, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Allgeier.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für die Allgeier-Aktie in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.