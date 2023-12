Allete Aktie: Das macht sprachlos!

Allete: Aktienanalyse und Branchenvergleich

Die Aktie des Energieunternehmens Allete wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 13, was einem Abstand von 90 Prozent zum Branchen-KGV von 125,16 entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Allerdings bietet die Dividendenrendite von Allete mit 5,16 % einen geringeren Ertrag als der Durchschnitt der Branche Stromversorger, der bei 6,35 % liegt. Daher fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens mit "Schlecht" aus.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance liegt Allete mit einer Rendite von -10,9 % deutlich hinter dem Branchendurchschnitt von 64,44 % in den letzten 12 Monaten. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analysten geben der Aktie von Allete insgesamt eine neutrale Bewertung. Es gab in den letzten zwölf Monaten keine positiven oder negativen Einstufungen, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt. Zudem wird das Kursziel für die Aktie im Durchschnitt auf 61,5 USD geschätzt, was einer erwarteten Kursentwicklung von 0,33 % entspricht.

Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Allete.