Allete Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung zueinander. Wenn wir den 7-Tage-RSI für Allete betrachten, beträgt dieser derzeit 7,82 Punkte, was darauf hinweist, dass Allete derzeit überverkauft ist. Somit wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 32,65, was bedeutet, dass Allete weder überkauft noch überverkauft ist. In diesem Fall wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Allete beträgt das aktuelle KGV 13, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Stromversorger" im Durchschnitt ein KGV von 125 haben. Dadurch ist Allete aus fundamentaler Sicht derzeit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Stromversorger"-Branche hat Allete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,9 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 64,68 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -75,58 Prozent im Branchenvergleich für Allete. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite von Allete um 75,58 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Allete eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Allete derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Stromversorger. Die Differenz beträgt 1,21 Prozentpunkte (5,16 % gegenüber 6,36 %), was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.