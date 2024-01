Allete Aktie: Ruhig bleiben!

In den letzten beiden Wochen wurde das Unternehmen Allete von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Diese Bewertung ergibt sich aus der Analyse der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung wird daher auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Allete liegt der RSI7 aktuell bei 44,02 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Allete überverkauft ist, wodurch das Wertpapier in dieser Kategorie mit "Gut" eingestuft wird.

Investoren, die in die Aktie von Allete investieren, können eine Dividendenrendite in Höhe von 5,16 % erzielen, was einem Mehrertrag von 0,56 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Die Dividenden des Unternehmens fallen nur leicht höher aus, weshalb die Ausschüttungspolitik des Konzerns als "Neutral" bewertet wird.

In den letzten 12 Monaten erzielte Allete eine Performance von -10,9 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Stromversorger"-Branche im Durchschnitt um 5 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -15,9 Prozent im Branchenvergleich für Allete. Im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Performance von Allete ebenfalls um 15,9 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.