Sixt VZ Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Sixt war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 8 Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an 4 Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Sixt-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,7 Prozent erzielt, was 6,89 Prozent unter dem Durchschnitt (5,2 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Straße und Schiene" beträgt 6,36 Prozent, und Sixt liegt aktuell 8,06 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Sixt-Aktie mit 5,14 deutlich niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Straße und Schiene" (25,5). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung auf Grundlage der fundamentalen Analyse.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik weist Sixt eine Dividendenrendite von 4,75 Prozent auf, was 2,94 Prozent über dem Mittelwert (1,81) liegt. Aufgrund dieser Dividendenausschüttung erhält Sixt eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

Sollten Sixt VZ Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Sixt VZ jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Sixt VZ-Analyse.

Sixt VZ: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...