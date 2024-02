Allerthal-Werke AG Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die technische Analyse der Allerthal-werke-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 22,8 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 21 EUR, was einen Unterschied von -7,89 Prozent darstellt, und führt daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs von 21,28 EUR nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Allerthal-werke-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 9,79, was 83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 56 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie der Allerthal-werke aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Allerthal-werke in den vergangenen Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Allerthal-werke diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch während der vergangenen ein, zwei Tage sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Dadurch erhält die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.