Allerthal-Werke AG Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Für Allerthal-werke wird der 7-Tage-RSI derzeit bei 50 Punkten bewertet, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 48,28 im neutralen Bereich, weshalb die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating für Allerthal-werke vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Allerthal-werke derzeit ein "Schlecht" ist. Der GD200 liegt bei 22,75 EUR, während der Aktienkurs (21 EUR) um -7,69 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -1,04 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Allerthal-werke mit einer Rendite von -11,34 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" um mehr als 17 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche liegt die Rendite mit 15,19 Prozent deutlich niedriger, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.