Allerthal-Werke AG Aktie: Aus und vorbei!

Allerthal-Werke: Aktienanalyse und Bewertung

Die Allerthal-Werke Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,38 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte (5,53 %) als niedrig einzustufen ist. Die Differenz von 3,15 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenausschüttung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor verzeichnet Allerthal-Werke eine Rendite von -9,85 Prozent, was mehr als 15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Kapitalmärkte-Branche erreichte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 3,76 Prozent. Hier liegt Allerthal-Werke mit 13,6 Prozent deutlich darunter, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Allerthal-Werke weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 weisen aktuell einen Wert von 50 auf, was zu einer neutralen Bewertung für diesen Aspekt der Analyse führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Allerthal-Werke mit einem Wert von 9,79 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der Abstand zum durchschnittlichen KGV der Branche "Kapitalmärkte" beträgt aktuell 84 Prozent. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis negative Bewertung für die Allerthal-Werke Aktie in Bezug auf Dividendenrendite, Jahresperformance, RSI und fundamentale Kriterien.