Allergy Therapeutics wird immer uninteressanter …

Die Anlegerstimmung rund um die Aktie von Allergy Therapeutics bleibt neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser neutralen Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Allergy Therapeutics derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Arzneimittel. Der Unterschied beträgt 3,2 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,2 %), was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Allergy Therapeutics liegt bei einem Wert von 54, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 257,91 als unterdurchschnittlich gilt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, ist die Aktie damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im vergangenen Jahr erzielte Allergy Therapeutics eine Performance von -61,8 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -13,6 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -48,21 Prozent im Branchenvergleich. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Aktie 47,71 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.