Allergy Therapeutics Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Der Aktienkurs von Allergy Therapeutics hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Bereich Gesundheitspflege im letzten Jahr um -61,8 Prozent verringert, was mehr als 39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Arzneimittel-Branche, die eine mittlere Rendite von -23,54 Prozent verzeichnete, liegt Allergy Therapeutics mit einer Rendite von -61,8 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Allergy Therapeutics liegt derzeit bei 54,9, was bedeutet, dass die Börse 54,9 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 83 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 319, wodurch der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittskurs der Allergy Therapeutics-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2,65 GBP lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,6 GBP, was einem Unterschied von -1,89 Prozent entspricht, und daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der letzte Schlusskurs von 2,6 GBP liegt jedoch über dem 50-Tages-Durchschnitt von 2,39 GBP, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält Allergy Therapeutics daher eine "Gut"-Bewertung sowohl in Bezug auf das KGV als auch auf die einfache Charttechnik.