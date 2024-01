Allergy Therapeutics Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Der Aktienkurs von Allergy Therapeutics hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -61,8 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Sektor "Gesundheitspflege" eine Unterperformance von 47,82 Prozent darstellt. Des Weiteren liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" bei -12,89 Prozent, wobei Allergy Therapeutics aktuell 48,92 Prozent unter diesem Wert liegt. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Allergy Therapeutics aktuell mit einem Relative Strength Index (RSI) von 28,57 überverkauft ist, was als gutes Signal eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 35, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" bewertet, insgesamt ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einstufung für die RSI.

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Allergy Therapeutics bei 54,9, was unter dem Branchendurchschnitt von 78 Prozent liegt, was auf eine Unterbewertung der Aktie hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Analyse eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Änderung der Stimmung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Allergy Therapeutics Aktie, wobei verschiedene Faktoren wie Rendite, technische Analyse und fundamentale Kriterien berücksichtigt werden müssen.