Allena Aktie: Das war ja klar …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Eine Überkaufsituation deutet auf mögliche Kursrückgänge hin, während überverkaufte Titel möglicherweise Kursgewinne verzeichnen könnten. Für Allena wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 zeigt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass Allena weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI ist mit einem Wert von 50 ebenfalls neutral, was der Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating einbringt.

Die Anleger-Stimmung bei Allena in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, weshalb der Titel insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus dem selben Sektor "Gesundheitspflege" zeigt sich, dass Allena im vergangenen Jahr eine Rendite von -81,44 Prozent erzielt hat, was 95,74 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt ist. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Biotechnologieunternehmen beträgt 28,28 Prozent, wobei Allena aktuell 109,72 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Allena derzeit einen Wert von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,5 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Unternehmen aus der Biotechnologiebranche beträgt -2. Aufgrund dieser Situation erhält die Allena-Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.