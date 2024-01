Alleima AB Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und das Gespräch über Aktien in den sozialen Medien. Bei Alleima wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum stabil, was zu dem Gesamtergebnis einer neutralen Stimmungsbewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Alleima. Es wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, mit keiner negativen Diskussion an vier Tagen. Anleger zeigten an zwei Tagen eine neutrale Einstellung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt guten Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Alleima-Aktie von 76,62 SEK mit +38,3 Prozent Abstand vom GD200 (55,4 SEK) ein gutes Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 71,54 SEK, was einem Abstand von +7,1 Prozent entspricht. Zusammenfassend wird der Kurs der Alleima-Aktie als gut bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Alleima-Aktie liegt bei 51, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (41,52) führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine neutrale Einschätzung für Alleima.